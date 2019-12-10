Символом русского мира назвал Лужкова Развожаев

«Для севастопольцев он стал символом русского мира ещё за долго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему при Украине в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жильё для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало Представительство “Дом Москвы», где сотни людей и проектов получали поддержку», – написал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, услышав новость о смерти бывшего мэра Москвы.

Севастополь и Москву до сих пор связывают особые отношения, начало которым положил именно Лужков еще в 1993 году после распада СССР, после того, как Севастополь и Крым оказались в составе Украины. Уже больше четверти века из бюджета российской столицы на развитие Севастополя выделяются миллиарды рублей. Из помощи морякам-черноморцам и ветеранам флота это выросло до масштабов помощи всему городу. Что связывало с Севастополем Юрия Лужкова, можно прочитать здесь.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь