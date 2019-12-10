Символом русского мира назвал Лужкова Развожаев

10 декабря 2019     10
Символом русского мира назвал Лужкова Развожаев

«Для севастопольцев он стал символом русского мира ещё за долго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему при Украине в Севастополе развивались гуманитарные проекты: строилось жильё для семей военнослужащих Черноморского флота, появился филиал МГУ, работало Представительство “Дом Москвы», где сотни людей и проектов получали поддержку», – написал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, услышав новость о смерти бывшего мэра Москвы.

Севастополь и Москву до сих пор связывают особые отношения, начало которым положил именно Лужков еще в 1993 году после распада СССР, после того, как Севастополь и Крым оказались в составе Украины. Уже больше четверти века из бюджета российской столицы на развитие Севастополя выделяются миллиарды рублей. Из помощи морякам-черноморцам и ветеранам флота это выросло до масштабов помощи всему городу. Что связывало с Севастополем Юрия Лужкова, можно прочитать здесь

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора Севастополя приказал пересмотреть тарифы на отопление
Врио губернатора Севастополя приказал пересмотреть тарифы на отопление

Врио губернатора города Севастополя Михаил Развожаев отменил начисления за тепло на общедомовые нужды. Об этом он сообщал на своей странице в Инстаграм. …


В Севастополе провалили программу переселения граждан из аварийного жилья
В Севастополе провалили программу переселения граждан из аварийного жилья

Четыре региона России не выполнили программу по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом заявил председатель наблюдательного совета Фонда содействия …


Бабкина предложила выкуп за Хрусталева из «Вечернего Урганта»
Бабкина предложила выкуп за Хрусталева из «Вечернего Урганта»

Народная артистка Надежда Бабкина предложила ведущему Ивану Урганту выкуп за ее «крепостного актера», соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева. Свое намерение …


На автостанции «Курортная» в Симферополе ввели пропускной режим
На автостанции «Курортная» в Симферополе ввели пропускной режим

Таковы требования транспортной безопасности. С этого дня допуск на платформу к отправляющимся автобусам возможен только при предъявлении билета. Там сегодня …


Символом русского мира назвал Лужкова Развожаев
Символом русского мира назвал Лужкова Развожаев

«Для севастопольцев он стал символом русского мира ещё за долго до возвращения полуострова домой. Именно благодаря ему при Украине в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты