Символ 2020 года в Севастополе особым спросом не пользуется

9 января 2020     23
Символ 2020 года в Севастополе особым спросом не пользуется

Новогодние каникулы в России закончились, но Год крысы еще не наступил. По восточному календарю символ года вступит в свои права только в ночь с 24 на 25-ое января. Как к грызуну относятся севастопольцы?  

Завести дома крысу, к счастью, решаются немногие. Есть ряд предубеждений, что это переносчики опасных инфекций, некоторые люди их просто панически боятся. На самом же деле это очень добрые, компанейские и чрезвычайно умные животные.

В семье Яны Дригваль грызунов любят, несмотря на мелкие неприятности. Крысята кусаются, грызут одежду, прыгают и не могут усидеть на одном месте. Но волноваться не стоит – крысы неплохо поддаются дрессировке, и есть версия, что по уровню интеллекта они опережают кошек.

«Это наш Сёма, отец семейства большого, – показывает своих питомцев Яна Дригваль. – У него бывают такие моменты, что он может сесть где-нибудь возле открытого окошка на горшечном цветке и застыть, сидеть и мечтать о чем-то».

Семейство Семена действительно впечатляет – за полгода 25 детей. Могло быть и больше, но хозяева вовремя успели расселить родителей по разным клеткам. Такой же совет дают и тем, кто пока только планирует завести дома крыс.

Тем временем, спрос на домашних крыс в стране заметно вырос. Город-лидер – Краснодар, там грызунов стали покупать в семь раз чаще, чем год назад. В Севастополе же найти крысенка сложнее – они есть не во всех зоомагазинах, да и объявлений в интернете не так много.

Создать символ года можно своими руками. Так делает Татьяна Гринчак. Шитьем она занимается с 12 лет. За годы смастерила около тысячи кукол.

«Тепло от них идет, доброта, поэтому именно текстильная кукла для меня превыше всего», – говорит мастер.

Каждая кукла неповторима: ткани и дизайн мастер подбирает индивидуально. Жилеты из подаренного галстука, брюки из юбки, не подошедшей по размеру. Нарисованные акрилом глаза – и вот игрушка приобретает свой характер.

«Я думаю одно, а потом кукла решает сама, нравится ей этот наряд или нет, – рассказывает Татьяна. – Они у меня уже посидели так где-то недельку в штанишках и в жилетиках этих, и вроде бы как им понравилось. И пиджаки, думаю, им тоже понравятся».  

Приобрести уникальный игрушечный символ года предлагают и другие севастопольские мастера. На полках магазинов можно найти валяные тапочки, мыло ручной работы и даже ароматизированные кофейные игрушки с запахом корицы. Выбрать есть из чего. Готовиться к Новому году рукодельницы начали заранее.

«У нас в этом году первые крысы появились, наверное, в конце октября, если не раньше. Но их мало, в прошлом году свиней было больше», – рассказала Надежда Харчук, продавец-администратор.

Кто-то ищет подарок в виде грызуна, а для кого-то важно, чтобы презент поместился в конверт, чтобы отправить его почтой друзьям.

Покупать крысу живую или искусственную – решать вам. Есть примета, что символ года приносит удачу и успех в делах. Так что есть смысл подружиться с этим животным хотя бы на один високосный год.

Екатерина Копыткова, Наталья Бабкевич, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь

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