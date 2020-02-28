Симферополец убил пьяного мужчину, забравшегося к нему в дом

В Симферополе хозяин частного дома убил мужчину, который проник ночью к нему в жилище.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забрался в чужое домовладение. Между ним и хозяином дома завязалась драка, в результате чего, незваный посетитель получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает ИА «Крыминформ».

Домовладелец сам вызвал бригаду скорой помощи и полицейских. В отношении него возбуждено уголовное дело, за превышение пределов необходимой самообороны.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь