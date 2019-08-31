Симферополец украл самокат у ребенка

31 августа 2019     14
Симферополец украл самокат у ребенка

Полиция Симферополя задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в краже сигвея-самоката у ребенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в субботу.

Мужчина похитил самокат стоимостью 16 тысяч рублей у 5-летней девочки, пока она играла на детской площадке.

Симферополец сознался в содеянном и рассказал, что украл самокат с целью дальней продажи.

«Похищенное изъято, ущерб возмещен в полном объеме», – говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.


Источник: Вести.Севастополь

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