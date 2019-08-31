Симферополец украл самокат у ребенка

Полиция Симферополя задержала 52-летнего мужчину, который подозревается в краже сигвея-самоката у ребенка, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в субботу.
Мужчина похитил самокат стоимостью 16 тысяч рублей у 5-летней девочки, пока она играла на детской площадке.
Симферополец сознался в содеянном и рассказал, что украл самокат с целью дальней продажи.
«Похищенное изъято, ущерб возмещен в полном объеме», – говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Источник: Вести.Севастополь