Симферопольский клуб «ТСК-Таврия» возглавил краснодарский тренер

До переезда в Симферополь Дмитрий Фомин тренировал клуб в станице Павловской Краснодарского края «Кубань Холдинг». В прошлом году эта команда стала победителем первенства, обладателем Кубка и Суперкубка Краснодарского края, а также победителем всероссийских соревнований среди сельских команд «Золотой колос».

Команде представили нового главного тренера – 45-летнего Дмитрия Фомина. Он уже провел первую тренировку. 29 февраля стартует весенняя часть чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного союза. По итогам осенней, «ТСК-Таврия» занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера – ФК «Евпатории» на 5 очков.

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