Симферопольцу грозит до 20 лет заключения за распространение наркотиков

У 47-летнего жителя столицы Крыма изъяли 20 свёртков и один пакет с веществом растительного происхождения и два мобильных телефона.

Экспертиза установила, что обнаруженное вещество – марихуана общей массой свыше 196 граммов, сообщает пресс-служба УМВД по Крыму.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершённые в крупном размере. Максимальная санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь