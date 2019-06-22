Симферопольцы обнаружили на улице живого крокодила

22 июня 2019     19
Симферопольцы обнаружили на улице живого крокодила

«В Симфeрополе нaшли крокодила в траве возле 24 школы. Я только что об этом узнала. Позвонил брат и сказал. Что когда он гулял с собакой. Собaка чего-то потащилa моего брата в траву и нaчала гавкать и там они увидeли крокодила», – написал утром 22 июня пользователь badcrimea в группе «Инцидент Крым и Севастополь» в Instagram. Пунктуация автора сохранена. 

Другие пользователи в комментариях под фотографией удивляются: «В смысле крокодила? Что происходит? Откуда столько новостей про крокодилов за последнюю неделю?» И просят вызвать ветеринаров.

Это действительно не первая симферопольская новость про крокодилов. 19 июня на улице Воровского прямо на тротуаре прохожие нашли отрубленную голову крокодила. Позже обнаружили еще одну. Кстати, школа №24, рядом с которой сегодня обнаружили живого хищника, находится недалеко от улицы Воровского. Тогда 19 июня Госкомветеринария Крыма заявила, что прокуратура будет расследовать, откуда в городе взялись крокодилы. Причем экспертиза показала, что головы свежие. Ветеринары квалифицируют этот случай как жестокое обращение с животными и предполагают, что кто-то ввез в Крым нильских крокодилов, чтобы заработать на них.

«Нильские крокодилы – самые дешевые из вида, с учетом этого самое логичное предположить, что кто-то захотел заняться бизнесом, возможно, вез партию. Но в Крыму серьезный ветеринарный контроль, и, вероятно, сделка не состоялась. Везти обратно накладно, поэтому и произошел этот чудовищный факт жестокого обращения с животными», — предположил руководитель государственного комитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов в интервью РИА «Новости Крым».

Насколько большой была партия ввезенных крокодилов, неизвестно, и не исключено, что симферопольцы еще могут встретить хищников на улице.

Служба информации «Вести – Севастополь»

 

Источник: Вести.Севастополь

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