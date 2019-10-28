Симфонический оркестр концертом поздравит горожан с Днём народного единства

В программе произведения Глинки, Чайковского, Штрауса, Римского-Корсакова, Хачатуряна и других композиторов.

В программе концерта, который начнётся в 13:00, выступление Севастопольского симфонического оркестра. Художественный руководитель и главный дирижёр заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Ким. Солисты: лауреаты международных конкурсов Светлана Рубина (скрипка), Динара Хавизова (сопрано), Александр Ильенко (труба).

Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства, пройдёт 4 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств, рассказали в отделе информации СЦКиИ.

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Симфонический оркестр концертом поздравит горожан с Днём народного единства Праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства, пройдёт 4 ноября в Севастопольском центре культуры и искусств, рассказали в отделе информации СЦКиИ. …



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