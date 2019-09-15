Симфонический оркестр Севастополя расширяет состав

В этом году Севастопольскому симфоническому оркестру под управлением Владимира Кима добавили 30 ставок на доукомплектование. Специалистов набирают постепенно: время позволяет не торопиться.

“Деньги уже есть, идет формирование коллектива. Конечно, есть проблемы с жильем – если кого-то переманивать из других регионов, то нужно жильем обеспечивать, мы эту программу тоже пытаемся запустить”, – сообщил ТАСС и.о. заместителя губернатора Иван Кусов.

Нынешний состав коллектива Кусов назвал “малой версией” оркестра.

Укомплектование оркестра проходит в рамках создания нового культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный, который доложен появиться в городе к 2022 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото СЦКИ

Источник: Вести.Севастополь