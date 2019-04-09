Московский продюсерский центр «Синема Продакшн» ищет актёров для съёмки сериала в Крыму

9 апреля 2019     161
Московский продюсерский центр «Синема Продакшн» ищет актёров для съёмки сериала в Крыму

Московский продюсерский центр «Синема Продакшн» будет снимать в Крыму мини-сериал. Съёмки запланированы с середины апреля по июнь 2019 года.

Съемочная команда будет работать над созданием 4-серийного остросюжетного боевика. Сейчас проходит подбор актёров.

Для съемок современного боевика на территории Крыма требуются профессиональные актеры и актёры массовых сцен, в частности нужны жители города Севастополь. Съёмки оплачиваются.

Нужны люди на роли: спецназовцев, сотрудников ЦРУ, сотрудников ФСБ, турецких полицейских, азиатов, тайцев и т.д. Также нужны темнокожие мужчины. Требуются винсёрферы и кайтсёрферы. Рассматриваются все заинтересованные.

Все желающие принять участие в новом проекте могут отправить анкеты на почту: kino.krym@mail.ru.

Анкета должна содержать: актуальные, свежие фотографии крупным планом и в полный рост (чёткие фото без грима, очков, посторонних лиц), ФИО, возраст, рост, размеры одежды и обуви, город проживания, контактный телефон, ссылка на страницу «ВКонтакте», дополнительные навыки (например, спортивная подготовка, владение оружием, верховая езда и т.п.), знание иностранных языков.
Для профессиональных актёров обязательна видеовизитка.

Телефон для вопросов и уточнений +7(978) 831-50-12 Марина


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Комментарии к публикации

  1. Аноним - 09.04.2019

    Павел Пономарев


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