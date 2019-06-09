Синоптики Крыма снова прогнозируют ливни и грозы

В Севастополе сегодня вечером и завтра осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст. Температура морской воды 22-23 градуса.

В воскресенье, 9 июня, после обеда на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 м/с, сообщает Крымское управление Росгидромета.

Митя Фомин станет первым эстрадным певцом, выступившим в Античном театре Херсонеса До этого историческая площадка принимала только театральные спектакли и оперные постановки. 11 июня 2019 в 20.00 на античной сцене музейного …



Синоптики Крыма снова прогнозируют ливни и грозы В воскресенье, 9 июня, после обеда на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 …

