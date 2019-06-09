Синоптики Крыма снова прогнозируют ливни и грозы

9 июня 2019     10
Синоптики Крыма снова прогнозируют ливни и грозы

В воскресенье, 9 июня, после обеда на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 м/с, сообщает Крымское управление Росгидромета.

В Севастополе сегодня вечером и завтра осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 6-11м/с. Температура воздуха ночью +18…20, днем +28…30.  Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст. Температура морской воды 22-23 градуса.

Служба информации «Вести – Севастополь

фото с сайта Simpheropol.city

Источник: Вести Севастополя

Сейчас читают:

Митя Фомин станет первым эстрадным певцом, выступившим в Античном театре Херсонеса
Митя Фомин станет первым эстрадным певцом, выступившим в Античном театре Херсонеса

До этого историческая площадка принимала только театральные спектакли и оперные постановки.  11 июня 2019 в 20.00 на античной сцене музейного …


Синоптики Крыма снова прогнозируют ливни и грозы
Синоптики Крыма снова прогнозируют ливни и грозы

В воскресенье, 9 июня, после обеда на территории Республики Крым ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20-25 …


МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж
МИД разъяснил позицию России по обращению Украины в морской арбитраж

Министерство иностранных дел России заявило, что у морского арбитража в Гааге, который 10—14 июня проведёт слушания по инициативе Украины, нет …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты