Синоптики Севастополя предупреждают о резком ухудшении погоды

Завтра, 28 июня, утром, днем возможен дождь, временами сильный, и гроза. Ветер ночью юго-западный 6-11м/с, утром и днем он подует с северо-запада и усилится до 13-18м/с. Немного похолодает: ночью +20..22, днем не выше 26 градусов.

Существует вероятность происшествий, связанных с повреждением лёгких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

При сильном ветре может начаться шторм на море. Севастопольские спасатели просят горожан и гостей города закрыть окна и не находиться вблизи плохо закрепленных конструкций и больших старых деревьев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь