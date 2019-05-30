Сирийские дети спели гимн Севастополя Патриарху Кириллу

В резиденции Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошла встреча главы Русской православной церкви с детьми российских и сирийских военных, погибших при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской республике. Это дети, которые недавно отдыхали в международном детском центре “Артек” и посещали Севастополь.

Патриарх поприветствовал гостей. И дал слово детям.

Детей, русский язык для которых не родной, Патриарх спросил знают ли они содержание гимна Севастополя.

«Если б не было Севастополя, то другой была бы Россия», – сказал глава Русской православной церкви.

Стороны обменялись подарками. И уже без камер депутат Госдумы Дмитрий Саблин озвучил идею сделать вход на территорию музея-заповедника “Херсонес Таврический” бесплатным для всех без исключения. Патриарх Кирилл эту инициативу поддержал и обещал обсудить её с Министром культуры.

Видео: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Источник: Вести Севастополя