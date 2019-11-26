Сирийские женщины начнут пользоваться крымской косметикой

Контракт на поставку в Сирийскую рабскую республику продукции комбината «Крымская роза» был подписан 26 ноября на Второй международной конференции, проходящей в Симферополе.

«Декабрь уйдёт на то, чтобы согласовать все условия поставки, и уже в следующем году первый контейнер уйдёт в Сирию. Мы планируем, что в начале года», – цитирует ТАСС директора комбината «Крымская роза» Ивана Гладуна.

По его словам, из производимого миллиона единиц продукции, в 2020 году предприятие готово поставить в Сирию до 300 тысяч единиц. Отмечается, что общая сумма контракта не зафиксирована и объём каждой поставки будет согласовываться индивидуально. Основной упор будет сделан на косметику на основе эфирного масла лаванды и розы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь