«Сирийский перелом» – в Севастополе прошла выставка трофейной техники и вооружения

Выставка трофейной техники и вооружения «Сирийский перелом» прошла на железнодорожном вокзале Севастополя.

Все объекты демонстрировались на открытых железнодорожных платформах и в вагонах. Это более 500 экспонатов, которые были изъяты у сирийских боевиков. Выставка включает бронетанковую технику и артиллерийское вооружение, холодное и огнестрельное оружие, инженерные боеприпасы и самодельные взрывные устройства, а также рационы питания и экипировку.

На железнодорожных платформах размещены образцы вооружения и военной техники. В том числе захваченные у террористов в Сирии бронированные штурмовые автомобили, самоходный минный трал, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee.

В вагонах поезда расположены экспозиции о стрелковом оружие, химическом оружие, и представлены образцы без пилотных летательных аппаратов. Также военнослужащие развернули выставку вооружения и военной техники.

В период с 27 февраля по 7 марта железнодорожный состав с передвижной выставкой трофейной техники и вооружения, доставленной из районов боевых действий в Сирии, совершит остановки в восьми городах на территории Южного военного округа (ЮВО). Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом» приурочена к 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

Уникальный железнодорожный состав, который проедет по всей России от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска, преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне.



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