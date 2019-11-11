Сказка о Буратино помогла севастопольцам завоевать медали на конкурсе кондитеров

11 ноября 2019     18
Сказка о Буратино помогла севастопольцам завоевать медали на конкурсе кондитеров

Севастопольские кондитеры Светлана Гапон и Виктория Виноградова завоевали бронзовые медали на крымском фестивале «Тортида».

Севастопольские и крымские кондитеры готовятся установить новый рекорд России – сделать самый большой в стране пряник. В работе над ним принимают участие несколько десятков мастеров полуострова. А недавно они соревновались между собой на всекрымском фестивале кондитерского искусства “Тортида”. Как севастопольцы показали себя в кулинарной битве, и почему не сговариваясь выбрали для работы один сказочный сюжет?

«Сейчас будет карамельное волшебство: карамель дошла до своей температуры 180 градусов, и с нею уже можно работать», – с предвкушением говорит кондитер Светлана Гапон.

В приготовлении сладостей точность важна до мелочей. Например, если карамель перегреть, она может горчить. Вафельная крошка не будет хрустеть, если не обмакнуть её в растопленный шоколад. Этими секретами кондитерского мастерства жительница Севастополя Светлана Гапон поделилась с жюри крымского фестиваля “Тортида”. Сделанный ею раздвижной торт из сказки Алексея Толстого завоевал на межрегиональном конкурсе бронзу.

«Тема конкурса была – театр десертов, и мне в голову сразу пришёл театр из Буратино, – рассказывает Светлана. – А идея раздвижного торта тоже родилась сразу, потому что “Золотой ключик” – это тайна, тайна открывает дверь, а внутри торта находится еще один торт в виде театра».

Подиум для раздвижных тортов Светлане Гапон помог сконструировать муж, инженер-электронщик. У неё самой также техническая специальность, она инженер-эколог. Был у Светланы в жизни и период службы в армии по контракту, она составляла схемы полётов в штабе ПВО.

В кулинарии знание точных наук помогает не меньше – убеждена Светлана. Сейчас она рассчитывает, сколько глазури готовить для украшения пряничных открыток. Собрать несколько сотен таких в одну кондитеры полуострова решили ко Дню Рождения Деда Мороза. Цель мастеров – создать самый большой пряник в стране и отправить его в Великий Устюг.

Кондитер Виктория Виноградова, как и Светлана Гапон, живёт в Севастополе. Она тоже заняла третье место на всекрымском фестивале “Тортида”, только в номинации “Лучший пряничный мастер”. Удивительно, что обе участницы конкурса, хоть и не были знакомы до него, обе испекли для жюри работы по сказке “Золотой ключик”. Ещё одно сходство – как и Светлана, Виктория пришла в профессию поздно. После школы она хотела поступать в кулинарный техникум, но не прошла медкомиссию.

«Конечно, я сидела и плакала, но мне говорили:тебе туда нельзя, в горячем цеху ты упадешь в обморок, получишь травму, обожжешься, нельзя! – вспоминает Виктория Виноградова. – Но мечта осталась, и хоть я своему паровозу помахала ручкой, сдаваться я не привыкла и продолжала печь».

Так она и пекла – сначала для друзей, потом для друзей своих друзей. В результате слава о работах Виктории долетела до Симферополя, и её пригласили на всекрымский фестиваль кондитеров.

На память у каждого участника фестиваля кондитерского искусства остался сладкий пригласительный. Он сделан из пряничного теста, и здесь написано “счастливый билет – подлежит немедленному съедению”. Но иногда кондитеры пренебрегают этим советом, потому что хотят украсить интерьер своими изделиями или подарить их кому-нибудь».

Будь то конкурс профессионального мастерства или детские мастер-классы, в завершении их участников всегда ждёт дегустация. И если для гостей самый сладкий – момент снятия пробы, то для кондитера главным будет преображение лиц, наступающее в следующий миг.

Анна Шустер, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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