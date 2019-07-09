Сквер им. Марии Байды сделают безопаснее еще до начала реконструкции

Детскую площадку на территории сквера имени Марии Байды отремонтируют. После выхода сюжета в программе «Вести – Севастополь» о проблемах парка сотрудники департамента городского хозяйства пообещали обезопасить игровую зону – убрать торчащие гвозди и вставить недостающие доски.

Кроме этого весь сквер облагородят в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”. Жители Ленинского района народным голосованием выбрали это общественное пространство для первоочерёдной реконструкции.

«Новая система наружного освещения, система полива, новая детская площадка, я бы даже сказал, детская зона! Обновление твердых покрытий, обновление зелёного каркаса. Пройдет множество работ, которые позволят этот парк преобразить!», – рассказал начальник управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин.

Власти пообещали изучить и санитарный вопрос: в частности, проверить законность работы предпринимателей, которые предлагают посетителям сквера имени Марии Байды конные прогулки.

Источник: Вести.Севастополь