Сквер на проспекте Генерала Острякова отремонтируют к ноябрю

В сквере на проспекте Генерала Острякова начался ремонт. Подрядная организация уже приступила к демонтажным работам, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в пятницу.

Проектом предусмотрены замена бордюрного камня и мощение тротуарной плиткой, установка новых урн и лавочек, устройство дополнительных тропинок, освещения, поливочной системы, дополнительного озеленения.

В список городских территорий для благоустройства этот сквер попал по итогам проведенного в прошлом году рейтингового голосования.

«Подрядчик обещает завершить работы в установленный контрактом срок – до конца ноября. Общественный совет со своей стороны будет контролировать работы», – сказал председатель Общественного совета при Департаменте городского хозяйства Артем Гайдук.

Источник: Вести.Севастополь