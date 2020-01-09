Сквер на улице Борисова власти Севастополя обещают не застраивать

Сквер «Байконур» на перекрестке улиц Борисова и Героев Бреста возле школы №54 застраивать не будут, заявил сегодня врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Это территория общественного пространства. В соответствии с утвержденным проектом планировки улично-дорожной сети это территория общего пользования, и застройка там не допускается. Застройщик обратился с инициативой о разработке проекта планировки с цельюкорректировки красных линий. Мы считаем, что данную работу необходимо выполнить незаинтересованным лицам, с тем, чтобы сохранить пространство как территорию общего пользования. Строительства там не будет. Если потребуется, у застройщика будет изъят земельный участок», – пояснил Максим Жукалов, заместитель директора департамента архитектуры города.

«Коллеги, контролируйте, пожалуйста, своих подчиненных. Если еще одно такое несогласованное действие произойдет, и я буду считать, что это непосредственно недоработка самого руководителя», – обратился Михаил Развожаев к присутствующим.