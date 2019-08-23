Сквер на улице Павла Корчагина отремонтируют до конца года

В сквере на улице Павла Корчагина, вокруг которого появилось ограждение, не предусмотрено строительство новых объектов. Территорию, площадь которой более 10 тысяч квадратных метров, будут благоустраивать. Заказчик работ – государственное учреждение “Парки и скверы”.

Предположения о том, что территория отведена под застройку, начали высказывать горожане в социальных сетях. Однако, это плановая реконструкция. Забор возвели из соображений безопасности.

Работы планируется выполнить в этом году. Это ремонт пешеходных прогулочных дорожек, устройство зоны отдыха и детской игровой площадки, монтаж поливочного водопровода, освещения, урн и скамеек. Всё это будет сделано в рамках реализации регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь