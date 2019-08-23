Сквер на улице Павла Корчагина отремонтируют до конца года

23 августа 2019     2
Сквер на улице Павла Корчагина отремонтируют до конца года

В сквере на улице Павла Корчагина, вокруг которого появилось ограждение, не предусмотрено строительство новых объектов. Территорию, площадь которой более 10 тысяч квадратных метров, будут благоустраивать. Заказчик работ – государственное учреждение “Парки и скверы”.

Предположения о том, что территория отведена под застройку, начали высказывать горожане в социальных сетях. Однако, это плановая реконструкция. Забор возвели из соображений безопасности.

Работы планируется выполнить в этом году. Это ремонт пешеходных прогулочных дорожек, устройство зоны отдыха и детской игровой площадки, монтаж поливочного водопровода, освещения, урн и скамеек. Всё это будет сделано в рамках реализации регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”, сообщается на сайте правительства Севастополя.

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Ушел из жизни президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов
Ушел из жизни президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов

23 года он возглавлял Крымский инженерно-педагогический университет, а в 2016 году ректором был выбран его сын Чингиз, а Февзи Якубович …


Сквер на улице Павла Корчагина отремонтируют до конца года
Сквер на улице Павла Корчагина отремонтируют до конца года

В сквере на улице Павла Корчагина, вокруг которого появилось ограждение, не предусмотрено строительство новых объектов. Территорию, площадь которой более 10 …


ФоРГО: Крым вошел в число пяти регионов с предсказуемыми результатами выборов
ФоРГО: Крым вошел в число пяти регионов с предсказуемыми результатами выборов

В Москве на круглом столе, состоявшемся в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), эксперты оценивали ход избирательных кампаний в регионах и …


Малая академия наук Севастополя отмечает 55-летие
Малая академия наук Севастополя отмечает 55-летие

Главной кузнице научных кадров Севастополя исполнилось 55 лет. Сейчас выпускники Малой академии наук работают в Израиле и США многие продолжили …


Вести Севастополь 23.08.2019
Вести Севастополь 23.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Севастополь готов принимать поезда с материка. Состояние инфраструктуры и вокзала проинспектировал министр транспорта России. – А …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты