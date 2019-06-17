Сквер рядом с библиотекой имени Толстого дождался реконструкции

17 июня 2019     25
Сквер рядом с библиотекой имени Толстого дождался реконструкции

Сегодня начинается капитальный ремонт сквера у памятника линкору «Севастополь» на улице Ленина рядом с Центральной городской библиотекой имени Л.Н. Толстого.

Решение о реконструкции сквера было принято по итогам голосования, которое проходило в марте на сайте правительства Севастополя и в администрациях муниципальных образований. В программу благоустройства в этом году вошли 13 общественных пространств, среди них зеленые зоны в селах Орлиное, Кача, Терновка, а в городской черте – скверы на проспекте генерала Острякова, площади Генериха и на улице Маринеско. Работы там должны завершиться в течение лета.

Источник: Вести Севастополя

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