Сколько стоит собрать ребёнка в школу в Севастополе

Через неделю у школьников новый учебный год. Мы узнали, во сколько севастопольской семье в среднем обойдётся всё необходимое для занятий. Наш корреспондент побывала на сезонных ярмарках школьных товаров и сравнила цены с предложениями в супермаркетах. А ещё обратила внимание на то, как изготовлены товары для школьников, ведь некоторые, по данным Роскачества, могут быть опасными для здоровья детей.

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Покупка школьной формы – заветная ступенька к исполнению желания вырасти. Красок детской радости добавляет разнообразие фасонов и цветов – от бордо и серого до шоколада и тёмно-синего. Для родителей кроме элегантности важно качество, но если раньше за ним отправлялись на сезонные ярмарки, теперь одежду на школьных базарах не найти. Продавцы объясняют нежелание торговать на улице тем, что товар пылится. Но и в магазинах с формой не всегда всё чисто. Врачи и технологи швейного производства предостерегают родителей от покупки синтетической школьной формы и советуют обращать внимание на состав ткани – он должен быть указан на этикетке.

“Синтетика – она электризуется, ткань не дышит”, – говорит Елена Слободянюк, технолог швейного производства. – “Если ребёнок расположен к тому, что может падать в обмороки, это может произойти, не по причине того, что очень жарко, а потому что не дышит организм у него. Костюм должен быть не менее 45 процентов шерсти, рубашка рекомендована детям: состав – не менее 80 процентов хлопка”.

Форму, соответствующую этим требованиям, в Севастополе можно купить за 4 тысячи рублей. Столько будет стоить комплект из жакета и юбки, или брюк и пиджака для ученика начальной школы. Комплект на старшеклассника дорожает минимум на треть, то есть обойдётся от 6 до 7,5 тысяч. Цены на школьную форму на вещевом рынке оказались в среднем на 20 процентов ниже, чем в фирменных магазинах. При этом не везде есть информация о составе ткани, например, на пиджаке указано – 70 процентов шерсти и 30 процентов вискозы, а вот в соседней витрине висят кардиганы. На ощупь ткань подклада кажется синтетической.

Узнать, так это или нет, нельзя. Единственное, что пишут на ярлыке – при какой температуре стирать изделие. В Минпромторге признают: так быть не должно, и планируют в течение года утвердить национальный стандарт на школьную форму. А вот документ, регулирующий качество бумаги в тетрадях, уже существует – это технический регламент таможенного союза. Пометку о соответствии товара его требованиям нужно искать на обложке.

“Требования, которые выдвигают учителя – это хорошая плотность бумаги, это залог её долговечности, плюс хорошая, как в этой тетради – прочерчена линия”. – говорит Яна Кулакова, мама первоклассницы.

Учителя предостерегают: слишком тусклые линии в тетради могут способствовать потере зрения, а неправильно подобранные рюкзаки оборачиваются сколиозом. В Роскачестве пояснили, что портфели должны иметь жёсткую спинку и широкие лямки. Рекомендовали обращать внимание и на вес ранца. Согласно техническому регламенту таможенного союза, портфель младшеклассника должен весить не более чем 700 граммов, допустимый вес ранца старшеклассника – килограмм. Оказалось, что даже в гипермаркете детских товаров не на каждом изделии есть соответствующая маркировка о весе.

Потому врачи предупреждают родителей школьников: внимательно читайте этикетки на ранцах. Минимальная цена на ортопедические портфели – две тысячи рублей. Прибавьте к этому цену костюма и канцелярии – в сумме получается минимум семь тысяч рублей. При этом на сезонных ярмарках канцелярия оказалась дороже всего. В магазинах и на рынках нашлись тетради по рублю и по три рубля, здесь минимальная цена – пять. В управлении потребительского рынка поясняют – из-за роста числа интернет-магазинов и маркетов в спальных районах, интерес к таким точкам продаж у севастопольцев в последние годы падает, а туда, где мало покупателей, не идут предприниматели. Так произошло на Северной стороне.

“Предприниматели не заявляются по этому направлению, как и по многим другим направлениям кроме серьезной продуктовой группы. Но всё-таки большая часть жителей Северной почти каждый день бывает в центре города”, – комментирует Вадим Кирпичников, глава управления потребительского рынка и лицензирования г. Севастополя.

Анна Шустер, Сергей Буторин, Екатерина Малунова. “Вести-Севастополь”

фото www.pulslive.com

Источник: Вести.Севастополь