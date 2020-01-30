Скорость движения ограничат у опасных неосвещённых переходов Севастополя

По словам врио начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова, делается это по предписанию ГИБДД. Как только вдоль дорог будет установлено освещение, знаки уберут. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил как можно быстрее решить эту проблему, чтобы город не встал в пробках.

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