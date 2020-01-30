Скорость движения ограничат у опасных неосвещённых переходов Севастополя

30 января 2020     15
Скорость движения ограничат у опасных неосвещённых переходов Севастополя

На опасных неосвещённых участках дорог с пешеходными переходами начали устанавливать знаки, ограничивающие скорость движения транспорта.

По словам врио начальника департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова, делается это по предписанию ГИБДД. Как только вдоль дорог будет установлено освещение, знаки уберут. Врио губернатора Михаил Развожаев поручил как можно быстрее решить эту проблему, чтобы город не встал в пробках.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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