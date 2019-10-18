Скорость мобильного интернета в Крыму для туристов стала прежней

18 октября 2019     20
Скорость мобильного интернета в Крыму для туристов стала прежней

Сотовые операторы Крыма сняли ограничение скорости мобильного интернета для абонентов МТС, чьи сим-карты были куплены за пределами полуострова.

Несколько дней назад туристы заметили, что у них в телефонах стали очень медленно загружаться интернет-страницы. Начались замеры скорости, и выяснилось, что у абонентов МТС, чьи номера не начинаются с местного кода +7978, она в 4, а где-то и в 8 раз ниже, чем у жителей Крыма и Севастополя.

14 октября представителей крымских операторов мобильной связи пригласили на совещание в министерство внутренней политики, информации и связи Крыма. Операторы подтвердили, что они действительно ввели ограничения, но эта мера временная. Они связана с чрезмерным потреблением интернет-трафика на территории полуострова абонентами МТС, купивших сим-карты за пределами Крыма.

И вот сегодня генеральный директор компании «К-Телеком» (бренд Win mobile) Сергей Рубцов сообщил агентству Крыминформ, что все ограничения сняты. Журналисты провели собственные замеры и увидели, что скорость передачи данных поднялась с 0,5-1,5 мегабит в секунду до 4,5-9 мегабит.

Между тем, эта ситуация уже заинтересовала Федеральную антимонопольную службу, и сейчас она проведет проверку, не было ли картельного сговора местных операторов связи.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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