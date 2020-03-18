СКР Крыма проводит проверку по факту гибели четырех человек на пожаре

Проводится проверка по факту гибели супружеской пары и двух их внучек на пожаре в Симферополе.
Установлено, что в частном доме в переулке Днепропетровском жила семья из четырёх человек: 60-летней женщины, 62-летнего мужчины и их внучек 18 и 20 лет.
Днём 17 марта в жилом доме произошло возгорание, очаг которого находился в пристройке, в связи с чем выход из здания оказался заблокирован, и люди сгорели. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, назначены соответствующие экспертизы, сообщает ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю
Источник: Вести.Севастополь
|
ФСБ задержала подпольных оружейников из 16 регионов, включая Крым
Силовики изъяли 193 единицы огнестрельного оружия. Жители Крыма, республик Коми и Саха, Забайкальского и Хабаровского края, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, …
|
В аэропорту Симферополя можно увидеть терминал из бисера
В честь шестой годовщины Русской весны в аэропорту Симферополя открылась выставка работ талантливых школьников, которые занимаются во дворце детского и юношеского …
|
В парке Победы в рамках акции «Сад памяти» высажены голубые ели и миндаль
75 саженцев миндаля – по числу лет, прошедших с 1945 года – и 10 голубых елей были высажены сегодня утром …
|
В Алуште задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве
Перед судом предстанет подозреваемый в изнасиловании и убийстве жительницы Алушты, совершённых в 2004 году. Завершено расследование дела в отношении 56-летнего …
|
Силуанов прогнозирует дефицит бюджета в 2020 году
13:08 Бюджет России в 2020 году будет дефицитным, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства. РИА …