СКР Крыма проводит проверку по факту гибели четырех человек на пожаре

18 марта 2020     21
СКР Крыма проводит проверку по факту гибели четырех человек на пожаре

Проводится проверка по факту гибели супружеской пары и двух их внучек на пожаре в Симферополе.

Установлено, что в частном доме в переулке Днепропетровском жила семья из четырёх человек: 60-летней женщины, 62-летнего мужчины и их внучек 18 и 20 лет.

Днём 17 марта в жилом доме произошло возгорание, очаг которого находился в пристройке, в связи с чем выход из здания оказался заблокирован, и люди сгорели. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, назначены соответствующие экспертизы, сообщает ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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