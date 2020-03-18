СКР Крыма проводит проверку по факту гибели четырех человек на пожаре

Проводится проверка по факту гибели супружеской пары и двух их внучек на пожаре в Симферополе.

Установлено, что в частном доме в переулке Днепропетровском жила семья из четырёх человек: 60-летней женщины, 62-летнего мужчины и их внучек 18 и 20 лет.

Днём 17 марта в жилом доме произошло возгорание, очаг которого находился в пристройке, в связи с чем выход из здания оказался заблокирован, и люди сгорели. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём, назначены соответствующие экспертизы, сообщает ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото: ГСУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь