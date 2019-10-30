СКР расследует убийство 214 крымских детей в 1942 году

30 октября 2019     9
СКР расследует убийство 214 крымских детей в 1942 году

СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства 214 детей, во время войны эвакуированных из Симферополя в город Ейск, сообщается на официальном сайте ведомства.

Документы о действиях немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовало УФСБ по Краснодарскому краю. В них есть подробности убийства 214 детей в возрасте 6-16 лет. 102 девочки и 113 мальчиков жили в детском доме Симферополя и были эвакуированы в Ейск. Летом 1942 года город был оккупирован, а 9 октября к детдому отправилась Зондеркоманда СС-10а под руководством Курта Кристмана с имевшимися у неё мобильными газовыми камерами.

Члены Зондеркоманды СС-10а с участием начальника Гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, совершили массовое убийство. Тела 214 убитых детей нашли после освобождения города в 1943 году.

Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, были осуждены за совершение этих преступлений. Остальные члены Зондеркоманды наказания избежали. Уголовное дело возбуждено по статье «Геноцид». Истребление гражданского населения до и во время войны является преступлением против человечности и не имеет срока давности.
Обнародован список казнённых детей. В нём указаны фамилии, даты рождения, степень инвалидности и национальности. Среди убитых были русские, украинцы, армяне, грузины, чехи, татары, евреи. У двоих детей в графе «национальность» написано «немец».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии
Сергей Бовтуненко избран главой Феодосии

Депутаты Феодосийского городского совета единогласно назначили главой администрации города Сергея Бовтуненко. Об этом Крыминформу сообщила председатель Феодосийского горсовета Анжела Сердюкова. «Конкурс состоялся. …


СКР расследует убийство 214 крымских детей в 1942 году
СКР расследует убийство 214 крымских детей в 1942 году

СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства 214 детей, во время войны эвакуированных из Симферополя в город Ейск, сообщается …


С 1 ноября меняется график работы Херсонеса
С 1 ноября меняется график работы Херсонеса

С 1 ноября музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по новому графику, сообщили в пресс-службе организации. Территория Херсонеса будет открыта с …


В Подмосковье начали бесплатно выдавать клобазам для больных детей
В Подмосковье начали бесплатно выдавать клобазам для больных детей

21:20 В Московской области начали бесплатно выдавать клобазам для детей, больных эпилепсией. Об этом сообщает телеканал «360». АГН «Москва» Заместитель …


Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе
Путин прокомментировал действия Зеленского в Донбассе

Президент России Владимир Путин прокомментировал политику украинского коллеги Владимира Зеленского в Донбассе. Об этом сообщает «Интерфакс». По словам главы государства, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты