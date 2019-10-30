СКР расследует убийство 214 симферопольских детей в 1942 году

30 октября 2019     22
СКР расследует убийство 214 симферопольских детей в 1942 году

СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства 214 детей, во время войны эвакуированных из Симферополя в город Ейск, сообщается на официальном сайте ведомства.

Документы о действиях немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны обнародовало УФСБ по Краснодарскому краю. В них есть подробности убийства 214 детей в возрасте 6-16 лет. 102 девочки и 113 мальчиков жили в детском доме Симферополя и были эвакуированы в Ейск. Летом 1942 года город был оккупирован, а 9 октября к детдому отправилась Зондеркоманда СС-10а под руководством Курта Кристмана с имевшимися у неё мобильными газовыми камерами.

Члены Зондеркоманды СС-10а с участием начальника Гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха, совершили массовое убийство. Тела 214 убитых детей нашли после освобождения города в 1943 году.

Часть военнослужащих, в том числе и Курт Кристман, были осуждены за совершение этих преступлений. Остальные члены Зондеркоманды наказания избежали. Уголовное дело возбуждено по статье «Геноцид». Истребление гражданского населения до и во время войны является преступлением против человечности и не имеет срока давности.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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СКР возбудил уголовное дело по факту массового убийства 214 детей, во время войны эвакуированных из Симферополя в город Ейск, сообщается …



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