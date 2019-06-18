СК возбудил уголовное дело по факту смерти биатлониста в горах Крыма

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 17-летнего биатлониста в горах Крыма, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

« …возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – говорится в сообщении.

Группа спортсменов из Мурманска, приехавших в Крым на сборы, утром 15 июня вышла на пробежку в районе поселка Рыбачье недалеко от Алушты. 17-летний Артемий Хасаенков сошел с туристической тропы и не вернулся в лагерь. На поиски молодого человека отправились кинологи и активисты отряда «Лиза Алерт». С наступлением темноты поиски прекратились, 16 июня утром их возобновили. Спасатели нашли Хасаенкова уже мертвым.

Источник: Вести.Севастополь