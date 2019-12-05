СК РФ наградил лучших волонтёров, помогающих в поисках людей

5 декабря, в Международный день волонтёра, следственное управление следственного комитета по республике Крым и Севастополю наградило добровольцев, которые в течение года больше всех помогали силовикам в розыске пропавших людей.

Отметили пятерых неравнодушных жителей полуострова. Среди лучших – телеоператор нашей программы Наталья Бабкевич. Оставляя эмоции за кадром, она участвовала во многих поисковых операциях, большинство из которых проходили в тёмное время суток. Этих волонтёров, людей без погонов, в следственном комитете уже называют коллегами.

«Цель у нас одна единственная – найти человека. Чем быстрее мы его найдем, тем больше шансов, что этот человек будет жив и здоров», – рассказал и.о. руководителя главного СУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. «Наш отряд пришёл к решению, что мы расширим обучение наших собак, то есть введём несколько новых дисциплин именно для того, чтобы плотнее сотрудничать со следственным комитетом», – поделилась командир поисково-спасательного отряда кинологов «Вектор» Наталья Бабкевич.

Источник: Вести.Севастополь