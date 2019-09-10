Славиша Карабашевича оставили под арестом

10 сентября 2019     23
Славиша Карабашевича оставили под арестом

По решению Ленинского районного суда он пробудет в СИЗО Симферополя ещё два месяца.

Сербская сторона заявила о том, что готова принять заочно приговорённого к девяти годам лишения свободы. Но на заседании прокуратура Севастополя не предоставила оригиналы документов, ограничившись незаверенной копией перевода с сербского.

Длинные перерывы в заседании оказались единственной за несколько месяцев возможностью для семьи пообщаться с задержанным.

Адвокат Славиша Карабашевича заявил о готовности подать очередную апелляцию в течение 3 дней.

Ресторатор останется под стражей ещё на два месяца, до 11 ноября 2019 года.

Источник: Вести.Севастополь

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