Следователи Керчи начали проверку после исчезновения подростка

11 сентября 2019     14
Следователи Керчи начали проверку после исчезновения подростка

Следователи Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю проводят процессуальную проверку по факту пропажи 15-летнего подростка. Накануне вечером в Керчи его унесло в открытое море, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Семья юноши приехала на отдых в Крым из Магнитогорска. Несмотря на штормящее море, двое братьев 22 и 15 лет отправились на пляж в районе маяка.

Старший брат во время купания начал тонуть, младший бросился ему на помощь. В итоге 22-летнего молодого человека спасателям удалось вытащить из воды, а найти 15-летнего парня не могут до сих пор. Спасатели обследуют побережье и акваторию в поисках юноши, но поисковой операции мешает сильное волнение моря.

22-летний брат сейчас находится в больнице.

За минувшие сутки было зарегистрировано два несчастных случая на воде в Феодосии.

Источник: Вести.Севастополь

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