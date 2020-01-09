Следователи Керчи проверят врача, сломавшего позвоночник пациентке

Следственный Комитет проведёт проверку мануального терапевта после причинения тяжёлой травмы позвоночника керчанке.

Женщина обратилась к врачу в клинику с сильными головными болями. Он посадил потерпевшую, зажал в руках её голову и стал резко поворачивать из стороны в сторону, что вызвало сильную боль в шее пациентки, сообщает Крыминформ.

После приёма боль не исчезла, а усилилась, и пострадавшая решила пойти в другую клинику, где установили перелом позвоночника.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь