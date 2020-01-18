Следователи навестили в больнице ребёнка, на которого упали футбольные ворота

Сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю 10-летнего мальчика на которого упали футбольные ворота на уроке физкультуры в крымском селе Новопокровка.

По результатам проведённой проверки возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю. Обстоятельства происшествия уточняются. Следствие устанавливает законность нахождения ворот в образовательном учреждении.

Ребёнок с травмой головы находится в Республиканской детской клинической больнице Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГСУ СК России по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь