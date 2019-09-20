Следователи устанавливают обстоятельства, при которых лошадь лягнула ребёнка в лицо

Следственный комитет Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проводит проверку сообщений СМИ о получении 4-летней девочкой серьёзных травм.

По предварительной информации, семья из Ярославля приехала на отдых в Байдарскую долину. Во время прогулки туристы встретили лошадей, идущих с водопоя. Ребёнок подошёл к жеребенку сзади, и животное лягнуло его в лицо.

В результате девочка получила рваные раны и многооскольчатый переломом правой части лица, была госпитализирована в «Городскую больницу №5» и успешно прооперирована.

Назначена судебно-медицинская экспертиза и ряд других процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь