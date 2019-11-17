Слет «Жуков»: в Севастополе встретились владельцы машин Фольксваген Битл

В Севастополе владельцы одинаковых автомобилей объединились в клуб. А поскольку их машины – знаменитые “жуки” – уже сняты с производства, водители чувствуют себя немного особенными. Интересно, что в местный автоклуб вступил даже иностранный автолюбитель. Еще одного увлечённого “жуковода” мы нашли и в своём коллективе.

<!-- -->

Водители Фольксваген Битл из Лондона, Таиланда и Южной Африки ежегодно собираются в своих странах. Аналоги автомобильных клубов есть в крупных городах России. На Крымском полуострове такое объединение появилось два года назад.

«Я начала приставать к людям, ловить их на дороге, моргать фарами, махать руками – так потихонечку начала собираться наша команда», – рассказала Елена Розенберг, создатель клуба автолюбителей «Crimea Beetle Club».

Потом появилась своя эмблема, общий чат и группы в социальных сетях. В диалогах решают вопросы по ремонту и обсуждают новые идеи. На панелях у многих появились мини-копии их машин.

«Мы все фанаты, и вот эти маленькие машинки на панелях – это символ нашей любви к нашим замечательным «Жукам», – говорит Мария Котлубей.

Строители, техники, визажисты… За рулем «Жука» и звукорежиссер программы “Вести – Севастополь” Владислав Бучеловский. У него свое видение идеальной машины.

«Не в обиду остальным автолюбителям, мне кажется, что на дорогах у нас одноликие коробочки на колесиках, а здесь автомобиль – кругленькие крылышки, кругленькие формы», – не без гордости говорит Владислав.

Полусферы в кузове – задумка дизайнеров, сохранившаяся еще с середины прошлого столетия. За 80 лет модель претерпела всего три модификации – уникальный случай для мирового автопрома.

Несмотря на небольшие размеры снаружи, машина довольно просторная внутри. Она отвечает всем современным требованиям и при этом не изменяет традициям. Знаменитая ваза по-прежнему здесь. Только если в 1938 году ее крепили на торпеду, то в наши дни она прячется под рулем. А для путешествий и низкий клиренс не помеха.

«На этом автомобиле мы были на Ай-Петри, мы объездили весь Крым, – рассказывает Александра Шаповалова. – Мы были в Пятигорске, на Эльбрусе и периодически мы возим на «Жуке» еще и велосипед».

«Жуководы» встречаются, чтобы отдохнуть возле Черного моря и попробовать кофе с моря Средиземного, прямо из Ливана. Оттуда приехал еще один владелец «Жука» Рами, сейчас он учится в Симферополе на стоматолога и постепенно осваивает сложный русский язык.

В прошлом году легендарный Фольксваген Битл сняли с производства, но спрос на него от этого не уменьшился. С этими автомобилями фотографируются туристы, им сигналят на дорогах. «Жуководам» это нравится. Автовладельцы говорят, что яркие машины – это стиль жизни, и готовы принять в свой клуб еще больше харизматичных людей.

Екатерина Копыткова, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь