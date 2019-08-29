Слишком высокий темп реконструкции школы №40 беспокоит родителей учеников

29 августа 2019     21
Слишком высокий темп реконструкции школы №40 беспокоит родителей учеников

Правительство Севастополя выделит дополнительные средства для подвоза детей к сельским школам. Сейчас в городе завершается подготовка учебных учреждений к новому учебному году. Строители торопятся. Площадку у школы №40, например, заасфальтировали всего за ночь. Но родителей учеников такая скорость не очень радует.

Школу №40 к учебному году готовят сразу 100 рабочих. 1 сентября ее должны открыть после капитального ремонта. Но обновлённое здание подарком к новому учебному году Ирина Батилёва не считает. Маму школьника беспокоит, что при увеличении темпа работ строители могли пожертвовать качеством.

«Что-то не досохнет, где-то не доделается, а под побелкой и покраской этого всего не видно. Есть у меня опасение, что просто что-то рухнет нашим детям на голову», – говорит Ирина Батилёва.

Беспокоятся родители ещё и потому, что помнят, в каком состоянии школа была год назад. По всем стенам пошли трещины. Здание признали аварийным. Детей перевели в школу-интернат. Капитальный ремонт официально начался в мае. Однако рабочих, родители, которые дежурили около школы, по их словам, увидели только в середине лета. И проверить, как идёт ремонт, людям не дали. Подрядчик в свою очередь сообщил, что много времени ушло на корректировку проекта.

«Очень сжатые сроки изначально были установлены. По проектному решению, которое изначально было опубликовано в контракте, мы в принципе рассчитывали все вообще работы выполнить до 1 сентября, – объясняет Эльдар Абелкасимов, исполнительный директор компании-подрядчика. – Но вскрытие фундамента и анализ проектных решений привели к тому, что по опубликованным проектным решениям н возможно было работу выполнить».

Теперь фундамент укрепили. Также выполнили отделку фасада, полностью заменили крышу, окна, двери, все инженерные сети. На работы потратили 63 миллиона рублей. За 2 дня предстоит еще доделать спортивную площадку, благоустроить территорию, установить забор, завершить внутреннюю отделку помещения.

«Мы прикладываем все силы, чтобы к новому учебному году дети пришли в это здание в новые современные условия», – сказал и.о. директора департамента образования г.Севастополя Игорь Белозёров.

Ко второму сентября в школе завершат все работы, уверяют в департаменте образования. В подтверждение высылают фотографии: всего за ночь заасфальтировали весь пришкольный участок. И успокаивают: за брак будет отвечать подрядчик. Договор предусматривает гарантию сроком на 5 лет. Родители, правда, так и продолжают дежурить у школьного двора – безопасность детей для них на первом месте. 

Алёна Давыдова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь

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