Служба у плиты: кок с «Донузлава» рассказала об особенностях флотской кухни

Нашинковала 15 луковиц, но ни единой слезинки не проронила. Вот он, первый признак профессионального повара. Ольга Чернышева говорит: глаза привыкли. Повар гидрографического судна «Донузлав» почти 40 лет в море.

«Вы знаете, какое море красивое там, когда шторм, не с берега, а там, какое оно? Разными цветами радуги волны переливаются. Такая красота – глаз не оторвать!», – делится впечатлениями повар гидрографического судна «Донузлав» Ольга Чернышева.

Любовь к морю у неё с детства, но на флот пришла только когда исполнилось 29 лет, в 1981-ом. Дочь уже подросла, с мужем развелась. И поняла, что за вид на море из судового иллюминатора, готова все отдать. На фрегате «Адмирал Владимирский» отправилась в Антарктиду. Теперь за плечами Ольги Ильиничны десятки тысяч морских миль. И все океаны.

Ольга Чернышева в Антарктиде с пингвинами

В дальних морских походах готовила и змей, и черепах, и акул. Сегодня в меню свекольник и фаршированные перцы. Своих, особенных рецептов, говорит, нет, на флоте всё строго – по технологическим картам. Но один, секретный, ингредиент добавляет абсолютно в каждое своё блюдо.

«Я обычные блюда делаю, просто с душой, я просто люблю свою работу, я вот с любовью всё делаю», – объясняет Ольга Чернышева.

А ещё постоянно думает о том, что экипаж выполняет важную задачу – предотвращает навигационные происшествия. Экипаж проводит топографические и гидрографические работы, открывает новые острова, измеряет глубины и ищет подводные впадины. Сегодня Ольга Чернышева готовит для 43 человек.

«Посольство Российской Федерации в различных республиках и странах, консульство. Все, кто приходит на судно, отмечают высокое качество приготовления пищи», – рассказывает капитан гидрографического судна «Донузлав» Николай Робов.

Женская часть экипажа «Донузлава» – это пять прекрасных дам, четыре из них представляют продовольственную службу судна, ещё одна занимает должность электрорадионавигатора. И в дальних походах, говорят, зачастую более выносливы и самоотвержены, чем мужчины.

А всего в воинских частях нашей страны служит более 315 тысяч женщин, сообщает Минобороны России. 44,5 тысячи имеют воинские звания. Женщина на корабле – талисман. На Черноморском флоте в этом уверены. А плохую примету здесь давно уже отменили.

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Алёна Давыдова, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь