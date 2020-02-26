Служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками на катерном причале

Ранее судимого мужчину Ленинский районный суд признал виновным в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в крупном размере. Установлено, что осенью прошлого года местный житель приобрёл через «закладку» амфетамин массой 1,1 грамма, который носил при себе. На катерном причале площади Нахимова на него среагировала служебная собака. При личном досмотре сотрудники транспортной полиции изъяли запрещённое вещество, сообщает пресс-служба Севастопольской транспортной прокуратуры.

Служебная собака помогла задержать мужчину с наркотиками на катерном причале Задержать 44-летнего севастопольца с наркотиками в кармане помогла служебная собака катерном причале площади Нахимова. Ранее судимого мужчину Ленинский районный суд …



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