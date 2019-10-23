Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона

У 31-летнего жителя Севастополя похитили мобильный телефон и 35 тысяч рублей.

Мужчина познакомился возле магазина с молодым человеком 28 лет и пригласил его к себе домой, чтобы вместе выпить. После застолья хозяин квартиры уснул, и гость решил не упускать такого случая и унес с собой мобильный телефон мужчины и еще 35 000 рублей. Похищенные деньги он потратил по своему усмотрению, а смартфон продал.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Севастополю, потерпевший обратился в полицию, и оперативникам удалось задержать молодого человека. На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, злоумышленник может провести в колонии два года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь