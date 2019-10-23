Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона

23 октября 2019     7
Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона

У 31-летнего жителя Севастополя похитили мобильный телефон и 35 тысяч рублей.

Мужчина познакомился возле магазина с молодым человеком 28 лет и пригласил его к себе домой, чтобы вместе выпить. После застолья хозяин квартиры уснул, и гость решил не упускать такого случая и унес с собой мобильный телефон мужчины и еще 35 000 рублей. Похищенные деньги он потратил по своему усмотрению, а смартфон продал.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Севастополю, потерпевший обратился в полицию, и оперативникам удалось задержать молодого человека. На него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если его вина будет доказана, злоумышленник может провести в колонии два года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона
Случайный гость оставил хозяина без денег и телефона

У 31-летнего жителя Севастополя похитили мобильный телефон и 35 тысяч рублей. Мужчина познакомился возле магазина с молодым человеком 28 лет …


Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка
Найдена живой пропавшая в Тобольске семилетняя девочка

В Тобольске завершены поиски семилетней девочки, которая пропала 22 октября. Ее обнаружили в соседней квартире. С ребенком все в порядке. …


Назван лучший тростниковый сахар в России
Назван лучший тростниковый сахар в России

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование тростникового сахара. Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру». Проверке подверглась продукция …


«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции
«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции

Тесные связи с Россией могут помешать перспективе евроинтеграции Сербии. Об этом говорится в обзоре Европарламента, с которым ознакомился RT. Кроме …


Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост
Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Келли Энн Шоу уходит в отставку. Доверенное лицо главы Белого дома в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты