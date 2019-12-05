Случайный знакомый украл у севастопольца 350 тысяч рублей

Полицейские задержали 39-летнего жителя Омска, подозреваемого в краже сбережений из квартиры севастопольца.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Гагаринскому району выяснили, что на одном из городских рынков 38-летний местный житель познакомился с прохожим и позвал его в гости, где мужчины отметили знакомство. Потерпевший во время совместного распития спиртного похвастался барсеткой, в которой хранил сбережения – 350 тысяч рублей. Гость дождался пока хозяин уснёт, забрал деньги из сумки и скрылся. Вернувшаяся с работы жена заметила пропажу денег и сообщила в полицию.

Большую часть денег омич успел потратить на развлечения и алкоголь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до шести лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь