Случайный знакомый украл у севастопольца 350 тысяч рублей

Полицейские задержали 39-летнего жителя Омска, подозреваемого в краже сбережений из квартиры севастопольца.
Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Гагаринскому району выяснили, что на одном из городских рынков 38-летний местный житель познакомился с прохожим и позвал его в гости, где мужчины отметили знакомство. Потерпевший во время совместного распития спиртного похвастался барсеткой, в которой хранил сбережения – 350 тысяч рублей. Гость дождался пока хозяин уснёт, забрал деньги из сумки и скрылся. Вернувшаяся с работы жена заметила пропажу денег и сообщила в полицию.
Большую часть денег омич успел потратить на развлечения и алкоголь. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с санкцией до шести лет лишения свободы.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь