Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС

После матчей 12 тура чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Евпатория» выбилась в лидеры и с 29 очками поднялась на верхнюю строчку турнирной таблицы. До этого на протяжении нескольких недель ее занимала симферопольская «ТСК-Таврия».

Но в воскресенье «ТСК-Таврия» проиграла матч ФК «Севастополь» и опустилась на вторую строчку. У команды сейчас 27 очков. На третьей строчке с 21 очком прочно обосновалась «Крымтеплица». Столько же удалось заработать и севастопольцам. Следом идут «Кызылташ» (18 очков), «Фаворит-ВД Кафа» (10) и «Океан» (5). Аутсайдер этого сезона – ялтинский «Инкомспорт»: за 12 игр команде удалось набрать лишь 4 очка.

Матчи 13-го тура состоятся в субботу, 9 ноября. «Инкомспорт» сыграет с «Севастополем», «Океан» с «Фаворитом-ВД Кафой», «Крымтеплица» с «Кызылташем». Два лидера «ТСК-Таврия» и «Евпатория» выяснят отношения, и у симферопольцев еще будет шанс вернуть себе лидерские позиции в турнирной таблице.

С результатами прошедших матчей можно познакомиться здесь.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта КФС

Источник: Вести.Севастополь