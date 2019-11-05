Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС

5 ноября 2019     12
Сменился лидер турнирной таблицы Премьер-лиги КФС

После матчей 12 тура чемпионата Премьер-лиги КФС ФК «Евпатория» выбилась в лидеры и с 29 очками поднялась на верхнюю строчку турнирной таблицы. До этого на протяжении нескольких недель ее занимала симферопольская «ТСК-Таврия».

Но в воскресенье «ТСК-Таврия» проиграла матч ФК «Севастополь» и опустилась на вторую строчку. У команды сейчас 27 очков. На третьей строчке с 21 очком прочно обосновалась «Крымтеплица». Столько же удалось заработать и севастопольцам. Следом идут «Кызылташ» (18 очков), «Фаворит-ВД Кафа» (10) и «Океан» (5). Аутсайдер этого сезона – ялтинский «Инкомспорт»: за 12 игр команде удалось набрать лишь 4 очка.  

Матчи 13-го тура состоятся в субботу, 9 ноября. «Инкомспорт» сыграет с «Севастополем», «Океан» с «Фаворитом-ВД Кафой», «Крымтеплица» с «Кызылташем».  Два лидера «ТСК-Таврия» и «Евпатория» выяснят отношения, и у симферопольцев еще будет шанс вернуть себе лидерские позиции в турнирной таблице.  

С результатами прошедших матчей можно познакомиться здесь.

 Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта КФС

Источник: Вести.Севастополь

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