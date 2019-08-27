Смерть женщины у больницы в Севастополе расследует Следственный комитет

В Севастополе факт смерти около больницы пожилой женщины расследует Следственный комитет. Пресс-служба ведомства сегодня сообщила о начале процессуальной проверки. Эта история второй день не сходит с лент информационных агентств и порталов. И уже обросла огромным количеством слухов и домыслов. С заявлением сегодня выступили и севастопольские медики.

На этих кадрах последние минуты жизни Александры Учуватовой. Состояние пожилой женщины, которая сидела на скамейке около 4-й горбольницы, увидела случайная прохожая.

«У неё на ногах в тот момент были гнойные бинты, по ним было видно, что перевязки давно не делалось. И мухи облеплены были», – говорит Людмила Белова, жительница Севастополя.

Людмила Белова обратилась за помощью в приёмный покой. Кабинет находится буквально в 40 метрах от скамейки. Медперсонал в помощи отказал и Людмила сама вызвала скорую, но бригада успела только констатировать смерть пожилой женщины.

«От лица всего коллектива хотелось бы, прежде всего, извиниться за неэтичное поведение санитарки приёмного отделения. Безусловно, это было недопустимо», – говорит Валентина Гавриляк, главный врач 4-й горбольницы.

Чтобы не повторить такую ситуацию в штат больницы сразу же приняли психолога. Он будет инструктировать персонал на тему общения с пациентами.

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Никакой дополнительной информации ни руководство 4 больницы, ни департамент здравоохранения Севастополя пока не сообщают. Ведь кроме внутренней проверки в медучрежннии, обстоятельства происшествия выясняют и сотрудники следственного комитета. Ну а мы восстановили хронологию последних дней жизни этой женщины.

Первыми два дня назад с бабушкой познакомились севастопольские волонтёры, рассказывает Анастасия Макеева.

«Нам о ней сообщили неравнодушные горожане. В контексте “на лавочке на московском рынке сидит бабушка и ноги все в червях”. Мы приехали, проверили, информация подтвердилась. Гражданка Учуватова действительно гнила заживо, мы предложили бабушке силами волонтеров поехать в больницу, она сказала, что ей нужно забрать документы: паспорт, СНИЛС, полис, и в больницу она поедет на следующий день», – говорит Анастасия Макеева, волонтёр.

Обычно женщина всё своё время проводила здесь: на скамейках за остановкой. Один из тех, кто опекал “Бабшуру” в последние месяцы жизни – Александр Климкайтес. Помогал мыться, делился пищей.

«Моя бывшая жена тоже… Баночку приносила. Но какая разница, суть не в том, что помогали. Суть в том, что на лавочке будет спать твоя мать, а ты спишь в доме, и это не красиво», – говорит Александр Климкайтес, местный житель.

Местный житель говорит о родственниках Александры Учуватовой. Он неоднократно общался с её сыном и невесткой, которые живут, как оказалось, в доме прямо напротив этих скамеек.

«Я её восемь лет ловила, чтобы привести в божеский вид. Бабушка вела аморальный образ жизни, пила. Извините, я 8 лет боролась с этим недугом. Силы просто иссякли, она просто развернулась и ушла от нас», – говорит Глина Учуватова, невестка.

История стала прецедентной отчасти из-за того, что съёмки на мобильный телефон и фотографии попали в социальные сети и в СМИ. Как показывают аналогичные случаи, очень часто люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, умирают прямо на улице. Но из свидетелей обычно только сотрудники полиции и медики.

«Статистика – около 35 человек в год. Умирают зимой, летом. И этот процесс можно будет остановить только когда у нас будет в Севастополе приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию», – говорит Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе.

Разговоры о создании приюта ведутся уже более трёх лет, продолжает омбудсмен. А пока нуждающиеся, кому попросту некуда пойти, находятся в стационарах городских больниц. Таких в Севастополе на данный момент 20 человек, с каждым в индивидуальном порядке решается вопрос об устройстве в доме престарелых или психоневрологический больнице.

Ростислав Колмагоров, Сергей Буторин, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь