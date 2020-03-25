Смерть маленькой девочки подтолкнула севастопольцев к строительству храма

Крест установили на храм между сёлами Дальнее и Поворотное. Возводить церковь там начали около года назад по инициативе отца девятилетней девочки, которая умерла от лейкоза.

Высота 2,5 метра, вес 120 килограммов, крест из нитрида титана заказали в Волгодонске, рассказывает Андрей Алиев. В 2015 году он потерял дочь. Полтора года девочка боролась с острым лейкозом. Ей сделали операцию по пересадке костного мозга, но спасти Лизу врачам не удалось. Мужчина говорит, стало чуть легче, когда понял, что он может построить храм в честь святой покровительницы его Лизы – Княгини Елисаветы. На это получил благословение Симферопольского митрополита.

«Была собрана десятка из прихожан посёлков ВИР, Поворотное, Фруктовое и началась жизнь общины с 2016 года. Параллельно мы оформляли землю для строительства храма. С самого начала служили молебны на этом месте», – вспоминает настоятель храма Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы и инокини Варвары протоиерей Борис Кравец.

Местные жители говорят, что в этом районе когда-то были храмы: один в IV-V веке нашей эры, другой – до 1918 году.

Установка креста на купол – момент особенный и символичный. Потому и мелодии звонарь Игорь Охременко играет праздничные. То, что на душу ложится.

«Сейчас звучание колоколов как никогда необходимо. Вирусы всякие появились, а колокола входят в резонанс бактерий, и бактерии принимают вид кристаллов – это наукой доказано. Надо играть звонить, чтобы не болели», – говорит звонарь Игорь Охременко.

Посмотреть на установку креста пришли десятки верующих из соседних посёлков – поблизости других церквей нет. Священнослужители считают, что прихожан здесь будет много: и местных жителей, и гостей.

«Люди будут ехать мимо и видеть, что здесь храм Христов, можно зайти помолиться, поклониться господу. Он как бы дорогу освящает, может меньше будет крушений на дорогах. Может люди будут ехать и думать, как хорошо, что храм стоит, он освящает дорогу нашу», – считает прихожанка Елена Гапонова.

К внутренним работам в храме ещё не приступали, но первая реликвия уже есть.

Специально для строящегося храма была написана икона с изображением княгини Елисаветы, жены Великого князя Сергея Александровича, брата Российского императора Александра III. Её убили в 1918 году. В самой иконе есть мощи святой.

Установка креста – процесс кропотливый. Каждое движение точное и выверенное. Символ веры у православных ярко переливается на солнце и спустя 15 минут занимает своё место. В этот момент Андрей Алиев бросается к строительным лесам.

«Такая радость охватила душу, я взлетел по лесам сам не заметил как. Очень благодатно, слава богу всё получилось. Храмы всегда миром строились, слава богу, люди отзывчивые все помогают: кто денежную лепту, кто своим трудом помогает, приезжает. Вот мы технику вызвали, совершенно посторонние люди, они не взяли с нас денег», – делится Андрей Алиев.

Храм возводят на благотворительные пожертвования, и кроме него здесь планируют построить реабилитационный центр для детей, которые борются с онкологией.

Оксана Колесникова, Александр Попов

Источник: Вести.Севастополь