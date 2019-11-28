«Сметливый» может стать кораблем-музеем

С таким предложением ветераны 30-ой дивизии надводных кораблей обратились к члену Совета Федерации Валерию Куликову. Сегодня в Севастополе он провел прием граждан.

Сторожевому кораблю в этом году исполнилось 50 лет. Таких кораблей проекта 61 было выпущено всего 19, и несмотря на возраст, «Сметливый» считается гордостью Черноморского флота.

В музей сначала хотели превратить большой противолодочный корабль «Керчь», который еще в 2015 году был выведен из состава флота. Но, когда подсчитали затраты, поняли, что лучше сохранить для потомков «Сметливый» – его переоборудование обойдется дешевле.

Валерий Куликов идею ветеранов поддержал и сказал, что готов провести переговоры с командованием флота. Тем более, что он сам был заместителем командующего Черноморским флотом. Речь идет о том, чтобы поставить корабль на вечный прикол, например, в Южной бухте и открыть его для посещения. Подобных музеев на борту корабля в Севастополе пока нет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь