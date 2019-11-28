«Сметливый» может стать кораблем-музеем

28 ноября 2019     14
«Сметливый» может стать кораблем-музеем

С таким предложением ветераны 30-ой дивизии надводных кораблей обратились к члену Совета Федерации Валерию Куликову. Сегодня в Севастополе он провел прием граждан.

Сторожевому кораблю в этом году исполнилось 50 лет. Таких кораблей проекта 61 было выпущено всего 19, и несмотря на возраст, «Сметливый» считается гордостью Черноморского флота.  

В музей сначала хотели превратить большой противолодочный корабль «Керчь», который еще в 2015 году был выведен из состава флота. Но, когда подсчитали затраты, поняли, что лучше сохранить для потомков «Сметливый» – его переоборудование обойдется дешевле.

Валерий Куликов идею ветеранов поддержал и сказал, что готов провести переговоры с командованием флота. Тем более, что он сам был заместителем командующего Черноморским флотом. Речь идет о том, чтобы поставить корабль на вечный прикол, например, в Южной бухте и открыть его для посещения. Подобных музеев на борту корабля в Севастополе пока нет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Ялте прошел третий форум «Инжир»
В Ялте прошел третий форум «Инжир»

Уже в третий раз проходит межрегиональный форум рестораторов и отельеров «Инжир». Ранее он проходил в курортных комплексах «Пальмира-Палас» и «Море». …


При пожаре в дачном домике погиб мужчина
При пожаре в дачном домике погиб мужчина

Вечером 27 ноября в селе Мраморном Симферопольского района загорелся дачный домик площадью 25 кв. м. Огонь быстро охватил постройку, в …


В пятницу на Крым обрушатся сильные дожди
В пятницу на Крым обрушатся сильные дожди

МЧС республики разослало штормовое предупреждение. Над полуостровом завтра, 29 ноября, пройдут фронтальные разделы Атлантического циклона. В пятницу днем и в ночь …


Девочек в Крыму рождается больше, чем мальчиков
Девочек в Крыму рождается больше, чем мальчиков

На прошлой неделе численность регистрации рождения девочек  в Крыму немного превосходит количество рождения мальчиков, как и еще неделей ранее. В частности, …


Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году
Война за газ между Россией и Украиной может начаться в 2020 году

С 1 января 2020 года закончится действие контракта на транзит российского газа через Украину. При этом Москва и Киев до …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты