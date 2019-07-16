Смотр-фестиваль премьер театров "ТОН" стартовал в Севастополе

16 июля 2019     14
Смотр-фестиваль премьер театров "ТОН" стартовал в Севастополе

В Севастополе начался третий смотр-фестиваль премьер театров “ТОН”. До 22 июля Театр юного зрителя, Театр флота, театр танца и театр Луначарского покажут критикам, журналистам и просто зрителям свои лучшие премьеры.

Среди них такие постановки как “Мастер и Маргарита”, “Бесы”, “Обломов”, “Не все коту масленица”. После каждого спектакля – обсуждения, будут учтены и мнения экспертов – театральных критиков. Цель фестиваля – объединить сообщество и привлечь зрителя к самым лучшим постановкам.

Основной площадкой фестиваля станет театр Луначарского, а завершение фестиваля пройдёт в Античном театре Херсонеса.

«Это отдельный феномен – южный театр. Он такой с одной стороны достаточно эмоциональный и оптимистичный, с другой – это театр границ. Это театр какой-то пограничный, которому важно что-то защитить, четко утвердить какие -то нормы, может быть эстетические», – сказала Вера Сердечная, театральный критик.

«Я – самый критичный критик, я могу съесть себя полностью после спектакля, но всегда мнение другого человека – всегда интересно», – сказал Григорий Лифанов, главный режиссер театр имени Луначарского.

Источник: Вести.Севастополь

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