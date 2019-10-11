Смягчение для Крыма ряда федеральных законов обсуждают в Госдуме

11 октября 2019     6
Смягчение для Крыма ряда федеральных законов обсуждают в Госдуме

Особенности пенсионного обеспечения севастопольцев и компенсационные выплаты по вкладам СССР. Проблемы, с которым сталкиваются севастопольцы и крымчане в этих сферах, планируют решить в Государственной Думе.

В нижней палате российского парламента состоялось первое заседание Экспертного совета по вопросам анализа правоприменительной практики и совершенствования законодательной деятельности в Республике Крым и Севастополе. Его возглавил депутат Дмитрий Белик. К обсуждению в дальнейшем привлекут представителей федеральных ведомств и других экспертов, в частности, юристов. Среди тем, которые будут обсуждаться, также особенности земельных и имущественных отношений на полуострове. Еще одна задача – корректировка Водного кодекса. Сейчас закон не позволяет размещать сады вдоль рек или ручьев в радиусе двухсот метров.

«Если этот закон оставить так, как он есть, то все сады нужно вырубать, потому что их нельзя обрабатывать пестицидами, – говорит Дмитрий Белик, депутат Государственной Думы. – А у нас достаточно много садов вдоль устья реки Бельбек и других. Это один из простых примеров. Мы будем выходить с законодательной инициативой дать право Севастополю регулировать самим эту охранную зону».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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