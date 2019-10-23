Снаряды времён войны нашли при земляных работах в Севастополе

На территории металлобазы были обнаружены несколько неразорвавшихся артиллерийских снарядов времён Великой Отечественной войны.

Сапёры инженерно-технической группы севастопольского ОМОН «Беркут» Росгвардии по Республике Крым и Севастополю были вызваны для обследования предметов, похожих на старые боеприпасы.

Специалисты выяснили, что при проведении земляных работ на территории промбазы в городе Севастополе, были обнаружены артиллерийские снаряды и ещё несколько взрывателей к подобным боеприпасам.

Находки переданы для уничтожения сотрудникам МЧС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь