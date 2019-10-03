Снаряд Великой Отечественной войны обнаружен рядом с севастопольской школой

Сегодня утром рядом со школой №42 на Корабельной стороне один из учеников обнаружил боеприпас времен Великой Отечественной, сообщили нам в администрации учебного заведения.

Приехавшие на место пиротехники выяснили, что это артиллерийский снаряд калибра 76 мм. В МЧС уточнили, что он уже прошел канал ствола – то есть был использован. Саперы увезли находку на спецполигон. До приезда специальных служб администрация школы оцепила место, где был обнаружен снаряд. Эвакуация учеников не потребовалась, и уроки не прерывались.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото пресс-службы МЧС

Источник: Вести.Севастополь