Снег ожидается в Севастополе в ночь на 30 декабря

29 декабря 2019     20
Снег ожидается в Севастополе в ночь на 30 декабря

В ночь с 29 на 30 декабря в Севастополе ожидаются осадки в виде снежной крупы.

В понедельник, 30 декабря, в Севастополе будет облачно. Ночью и утром небольшие осадки в виде снежной крупы и дождя, днём без осадков, сообщает Севастопольский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воздуха от 0 до +4. Ветер северо-восточный 13-18 метров в секунду. Температура морской воды +10 градусов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: photosight.ru

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Москве простились с Галиной Волчек
В Москве простились с Галиной Волчек

13:30 В Москве простились с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек. РИА Новости Как сообщает РИА Новости, прощание продлилось …


Украина подтвердила начало обмена пленными
Украина подтвердила начало обмена пленными

В Киеве подтвердили начало процедуры обмена удерживаемыми лицами на пункте пропуска Майорск в Донбассе. Об этом пресс-служба офиса президента Украины …


Набережная Назукина в Балаклаве утратила охранный статус из-за лица, не имеющее право проводить экспертизу?
Набережная Назукина в Балаклаве утратила охранный статус из-за лица, не имеющее право проводить экспертизу?

Попадая на берега Балаклавской бухты, по которым очень люблю бродить в любое время суток, мне все время представляется, что перед …


Снег ожидается в Севастополе в ночь на 30 декабря
Снег ожидается в Севастополе в ночь на 30 декабря

В ночь с 29 на 30 декабря в Севастополе ожидаются осадки в виде снежной крупы. В понедельник, 30 декабря, в …


В Севастополе 1 января состоится «Забег обещаний»
В Севастополе 1 января состоится «Забег обещаний»

В Артиллерийской бухте соберутся желающие пробежать в первый день нового года 2020 метров. 1 января 2020 года в 11:00 в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты