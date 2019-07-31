Снижена минимальная стоимость участков для развития виноградарства

В рамках масштабного проекта «Терруар Севастополь» департамент по имущественным и земельным отношениям на 30% снизил стоимость десяти земельных участков. Они выставлены на аукцион, который состоится 15 августа. А заявки на участие в нем принимаются до 12 числа.

Предыдущий аукцион на право заключения договора купли-продажи был признан несостоявшимся, и в департаменте решили снизить минимальную цену на 30% от первоначальной, чтобы привлечь больше потенциальных инвесторов.

По приоритетному проекту «Терруар Севастополь» планируется увеличить площадь виноградников до 10 тысяч гектаров и создать не менее 20 новых винодельческих предприятий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь